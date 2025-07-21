Байкер, священник и актер: Ивану Охлобыстину — 59

Иван Охлобыстин — популярный актер, сценарист и режиссер. В прошлом — байкер и хулиган, сейчас — многодетный отец, имеет сан священника и является автором книг на религиозную тематику. 22 июля Охлобыстину исполняется 59 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Охлобыстина
Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в необычной семье. Его матери было 19 лет, отцу — 60. С детства он много читал, интересовался искусством и мечтал быть космонавтом или путешественником. Однако в 13 лет он впервые случайно появился на экране.
"Когда я учился в 5 классе, мы поехали с друзьями на ВДНХ. Там как раз рядом здание Киностудии им. М. Горького. Я покупаю мороженое, и ко мне подходит невысокая светленькая женщина и говорит: «Мальчик, ты хочешь сниматься в кино?» — рассказывал Иван "Комсомольской правде".
Он сыграл пионера-хулигана в фильме «Обещаю быть», однако и после этого не мечтал об актерской профессии. Жизнь Ивана изменилась после того, как он увидел на экране Олега Янковского в роли волшебника в ленте «Обыкновенное чудо».
Карьера Охлобыстина
Охлобыстин поступил во ВГИК. После первого курса ему пришла повестка из военкомата и будущего актера отправили в ракетных войсках. «Так как во ВГИКе не было военной кафедры, я ушел в армию. Принципиально! У нас в роду все мужики служили в армии. И отец, и дед. Прадед прошел балканские войны. А прапрадед участвовал в компании 1812 года», — рассказывал актер «АиФ». После демобилизации Иван вернулся в вуз, активно участвовал в общественной деятельности и вскоре занял пост секретаря Союза кинематографистов.
Примечательно, что Иван начал свою карьеру в киноиндустрии не с актерской деятельности, а в качестве режиссера. Он снял ряд короткометражных фильмов, которые получили высокие оценки на престижных кинофестивалях в США и странах Европы.
В качестве актера Иван Охлобыстин появился на экранах в 1991 году, сыграв в фильме «Нога», за что был удостоен премии кинофестиваля «Молодость-1991». Уже в 1993 году он проявил себя как сценарист. Его работа над фильмом «Урод» получила высокие оценки со стороны критиков и профессионального сообщества. В этот же период на фестивале «Кинотавр» награды была удостоена картина «Арбитр», снятая по сценарию Охлобыстина. Помимо работы в кино, Иван Охлобыстин занимался написанием сценариев для театральных постановок и телевизионных сериалов.
Одной из наиболее запоминающихся и ярких ролей в актерской биографии Охлобыстина стало воплощение на экране образа доктора Быкова в сериале «Интерны». Всего он исполнил 85 ролей в фильмах и сериалах, написал сценарии к 27 проектам, выступил режиссером четырех лент, стал продюсером двух фильмов.
Байкер, писатель, священник
Иван Охлобыстин был заядлым байкером, в конце 1990-х годов он занимался журналистикой, а в 2005 году опубликовал собственную книгу, получившую название «XIV принцип». Кроме того, в профессиональной биографии Охлобыстина значатся такие должности, как радиоведущий на «Русской службе новостей», ведущий телепрограммы «Первый класс» на Первом канале, а также креативный директор компании «Евросеть».
В 2001 году был рукоположен в сан священника в Ташкенте. Сначала отец Иоанн служил в Азии, а затем с женой и детьми отправился в Москву. Актер некоторое время совмещал работу в кино и служение в храме, но в 2005 году сделал выбор в пользу кинематографа из-за необходимости содержать семью.
Иван Охлобыстин неоднократно отмечал, что не считает необычным сочетание профессии комедийного актера с обязанностями служителя церкви. По его утверждению, актерская деятельность представляет собой лишь профессиональную занятость и не отражается на внутреннем состоянии человека. Несмотря на то, что с 2010 года Охлобыстин не осуществляет проведение богослужений, его статус священнослужителя сохраняется.
Борьба с алкоголем
Иван Охлобыстин в эфире онлайн-кинотеатра PREMIER признался, что уже несколько лет контролирует свою тягу к спиртным напиткам.
«На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли», — вспомнил Охлобыстин.
По его словам, они с супругой Оксаной будучи пьяными совершали крайне непредсказуемые поступки, которые впоследствии казались им веселыми, но опасными. При этом Охлобыстин не скрывает зависимости прошлого.
Личная жизнь Охлобыстина
Семейная жизнь Ивана Охлобыстина разительно отличается от его насыщенной карьеры. В 1995 году актер, познакомившись с Оксаной Арбузовой, сделал ей предложение уже спустя неделю после начала их общения. «Я приехал вечером в кафе Дома кино с желанием познакомиться с барышней. И увидел Оксану, она была в воздушном платье и с двумя бородатыми кавалерами. Как оказалось, они только отыграли спектакль „Три сестры“ по Чехову. Проходя мимо, я взял и сказал: „Ты будешь моей!“ — передает слова Охлобыстина Voice.
В тот период исполнительница главной роли в фильме «Авария — дочь мента» переживала серьезные жизненные трудности. По воспоминаниям самой Арбузовой, ее посещали даже мысли о самоубийстве. Однако встреча с Охлобыстиным стала для нее переломным моментом.
«Мы практически не расставались. У нас есть закон: мы всегда вместе. Это залог семейного счастья и долголетия. Нельзя уезжать мужу от семьи, потому что все события и эмоции муж с женой должны переживать вместе. Чтобы, возвращаясь домой, муж не начинал скучать по тем местам, где он был без жены», — рассказывает Оксана Teleprogramma.pro.
Ключевую роль в становлении молодой семьи сыграли религиозные взгляды Ивана и его способность поддержать супругу, потерявшуюся в водовороте ранней популярности. Оксана подчеркивает, что до знакомства с будущим мужем вопросы веры и семейных ценностей ее не интересовали, но благодаря Ивану у нее появилось желание следовать за ним по духовному пути, строить крепкую семью и воспитывать детей. В итоге у них родились шестеро детей — четыре дочери и два сына.
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