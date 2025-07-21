В Польше обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа

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Месторождение находится в Балтийском море, о ее открытии сообщила CEP
Месторождение находится в Балтийском море, о ее открытии сообщила CEP Фото:

В Польше обнаружили самое крупное месторождение нефти и природного газа. Об этом сообщает TVP 3.

«Это может стать прорывом в польской энергетике. Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения углеводородов», — указано в материале.

Помимо этого, сообщается, что данное месторождение находится в Балтийском море в 6 километрах от Свиноуйсьца. Предварительно, находится 22 млн тонн нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа. Судя по информации, данное месторождение одно из крупнейших за последнее десятилетие.

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В Польше обнаружили самое крупное месторождение нефти и природного газа. Об этом сообщает TVP 3. «Это может стать прорывом в польской энергетике . Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения углеводородов», — указано в материале. Помимо этого, сообщается, что данное месторождение находится в Балтийском море в 6 километрах от Свиноуйсьца. Предварительно, находится 22 млн тонн нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа. Судя по информации, данное месторождение одно из крупнейших за последнее десятилетие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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