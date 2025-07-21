В Польше обнаружили крупнейшее месторождение нефти и газа

В Польше обнаружили самое крупное месторождение нефти и природного газа. Об этом сообщает TVP 3.
«Это может стать прорывом в польской энергетике. Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения углеводородов», — указано в материале.
Помимо этого, сообщается, что данное месторождение находится в Балтийском море в 6 километрах от Свиноуйсьца. Предварительно, находится 22 млн тонн нефти и 5 миллиардов кубометров природного газа. Судя по информации, данное месторождение одно из крупнейших за последнее десятилетие.
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