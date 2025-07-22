Власти запретили предпринимателю из Челябинска Галине Сапуновой строить торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Курчатовском районе Челябинска. Торговый объект планировалось возвести на площади 620 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития. Участок, где планировала возвести объект предприниматель, расположен в Курчатовском районе города, на переулке Фрезерный», — сообщается на сайте.
Как сообщается в распоряжении на сайте, градостроительная комиссия отказала в строительстве объекта торговли в связи с тем, что вид разрешенного использования участка не соответствует документации по уже утвержденной планировке территории. Кроме того, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Челябинска предоставила отрицательные рекомендации. Они были подготовлены с учетом общественных обсуждений.
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