Украинские производители дронов обвинили западные компании в краже их разработок

Украинские производители беспилотников обвинили западные компании в промышленном шпионаже и присвоении технологических разработок. Они заявили, что европейские производители копируют их достижения, используя в том числе в своих презентациях. Об этом пишут британские СМИ.
«Мы неоднократно замечали в презентациях западных коллег фразы и формулировки, которые дословно повторяют наши материалы», — процитировал The Daily Telegraph руководителя компании Skyeton Романа Княженко. По сведениям издания, ряд европейских производителей беспилотников «подделывают» боевые испытания и пытаются украсть секреты украинских фирм.
Как сообщало URA.RU, ранее западные СМИ заявляли о технологических трудностях украинских производителей дронов. В частности, недавно представленный БПЛА Peklo оказался неэффективен против российских систем ПВО и зависит от импортных комплектующих, что затрудняет его производство. При этом Украина испытывает дефицит FPV-дронов и отстает от России по количеству и качеству беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.