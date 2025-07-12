12 июля 2025

Украинские производители дронов обвинили западные компании в краже их разработок

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина возмутилась, что Запад заимствует ее разработки
Украина возмутилась, что Запад заимствует ее разработки Фото:

Украинские производители беспилотников обвинили западные компании в промышленном шпионаже и присвоении технологических разработок. Они заявили, что европейские производители копируют их достижения, используя в том числе в своих презентациях. Об этом пишут британские СМИ.

«Мы неоднократно замечали в презентациях западных коллег фразы и формулировки, которые дословно повторяют наши материалы», — процитировал The Daily Telegraph руководителя компании Skyeton Романа Княженко. По сведениям издания, ряд европейских производителей беспилотников «подделывают» боевые испытания и пытаются украсть секреты украинских фирм.

Как сообщало URA.RU, ранее западные СМИ заявляли о технологических трудностях украинских производителей дронов. В частности, недавно представленный БПЛА Peklo оказался неэффективен против российских систем ПВО и зависит от импортных комплектующих, что затрудняет его производство. При этом Украина испытывает дефицит FPV-дронов и отстает от России по количеству и качеству беспилотников.

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Украинские производители беспилотников обвинили западные компании в промышленном шпионаже и присвоении технологических разработок. Они заявили, что европейские производители копируют их достижения, используя в том числе в своих презентациях. Об этом пишут британские СМИ. «Мы неоднократно замечали в презентациях западных коллег фразы и формулировки, которые дословно повторяют наши материалы», — процитировал The Daily Telegraph руководителя компании Skyeton Романа Княженко. По сведениям издания, ряд европейских производителей беспилотников «подделывают» боевые испытания и пытаются украсть секреты украинских фирм. Как сообщало URA.RU, ранее западные СМИ заявляли о технологических трудностях украинских производителей дронов. В частности, недавно представленный БПЛА Peklo оказался неэффективен против российских систем ПВО и зависит от импортных комплектующих, что затрудняет его производство. При этом Украина испытывает дефицит FPV-дронов и отстает от России по количеству и качеству беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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