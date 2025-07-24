В ГосДуме предложили лишать гражданства за наркотики

Слуцкий: мигранты, осужденные за наркотики, лишатся российского гражданства
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Слуцкий предложил лишать мигрантов приобретенного гражданства
Слуцкий предложил лишать мигрантов приобретенного гражданства Фото:

Фракция ЛДПР в Государственной думе готовит законопроект, который предусматривает лишение приобретенного российского гражданства мигрантов, осужденных за любые преступления, связанные с наркотиками, а также вводит пожизненный запрет на их въезд в Россию. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Готовим принципиальный законопроект, который навсегда закроет въезд в Россию тем мигрантам, кто был осужден за любые преступления, связанные с наркотиками. Неважно, погашена судимость или нет. Если когда-либо употреблял, хранил, продавал, был наркокурьером — в Россию тебе дорога закрыта», — заявил Слуцкий, его слова приводит агентство ТАСС.

По словам парламентария, инициатива направлена на устранение пробелов в действующем миграционном законодательстве, которые позволяют наркоторговле проникать на территорию страны. Слуцкий отметил, что проблема распространения наркотиков среди молодежи становится все более острой, приводя в пример случаи из разных регионов России, где несовершеннолетних вовлекают в сбыт или употребление запрещенных веществ.

С 1 июля 2025 года в России уже действуют новые законы, ужесточающие контроль за мигрантами: введена обязательная биометрическая идентификация, цифровые профили и ограничения на получение SIM-карт. Ранее полиция получила право выдворять мигрантов за нарушения, а также были введены дополнительные ограничения на права нарушителей. Инициатива ЛДПР дополняет эти меры, направленные на усиление контроля и предотвращение преступности среди мигрантов.

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Фракция ЛДПР в Государственной думе готовит законопроект, который предусматривает лишение приобретенного российского гражданства мигрантов, осужденных за любые преступления, связанные с наркотиками, а также вводит пожизненный запрет на их въезд в Россию. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. «Готовим принципиальный законопроект, который навсегда закроет въезд в Россию тем мигрантам, кто был осужден за любые преступления, связанные с наркотиками. Неважно, погашена судимость или нет. Если когда-либо употреблял, хранил, продавал, был наркокурьером — в Россию тебе дорога закрыта», — заявил Слуцкий, его слова приводит агентство ТАСС. По словам парламентария, инициатива направлена на устранение пробелов в действующем миграционном законодательстве, которые позволяют наркоторговле проникать на территорию страны. Слуцкий отметил, что проблема распространения наркотиков среди молодежи становится все более острой, приводя в пример случаи из разных регионов России, где несовершеннолетних вовлекают в сбыт или употребление запрещенных веществ. С 1 июля 2025 года в России уже действуют новые законы, ужесточающие контроль за мигрантами: введена обязательная биометрическая идентификация, цифровые профили и ограничения на получение SIM-карт. Ранее полиция получила право выдворять мигрантов за нарушения, а также были введены дополнительные ограничения на права нарушителей. Инициатива ЛДПР дополняет эти меры, направленные на усиление контроля и предотвращение преступности среди мигрантов.
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