Юрист Харди: ремонт авто на даче рискует обернуться штрафом

Россиян могут оштрафовать за ремонт автомобиля на дачных участках. Административная ответственность, в частности, предусмотрена за работы, связанные с заменой масла либо тормозной жидкости, повышенным шумом или мойкой кузова. Об этом заявил юрист Тимур Харди
«Наказание предусмотрено за замену масла или тормозной жидкости. Если произойдет порча земли в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Штраф также грозит и тем, кто решил устроить на своем дачном участке станцию техобслуживания или автомойку», — процитировало Харди агентство «Прайм».
Юрист пояснил, что использование шумных инструментов в предусмотренные законом часы тишины также может повлечь штраф. В то же время Харди отметил, что за мелкий ремонт — замену дворников, зеркал, подкачку шин или работы с помощью ручного инструмента — ответственности не предусмотрено.
Как сообщало URA.RU ранее, нарушение экологических норм при проведении строительных работ на дачных участках тоже может повлечь крупные штрафы. Ответственность, в том числе, предусмотрена за сброс мусора в водоемы. В случае значительного ущерба возможно и уголовное преследование.
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