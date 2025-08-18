В Гидрометцентре предупредили о сложной погоде в регионах России

В ближайшие дни в регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются сильные осадки, грозы и заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным эксперта, неблагоприятные погодные явления затронут Новосибирскую, Томскую, Омскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Якутию, Забайкальский край и Камчатку.
По словам Вильфанда, температура воздуха в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях сохранится в пределах +25…+26°C, однако на фоне этого ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. В Красноярском крае и Иркутской области синоптики также прогнозируют значительные осадки, грозы и град. «Камчатке сильно не везет, в регионе прошло землетрясение и сейчас прогнозируется очень сильный дождь, это значит подъем в уровне рек прогнозируется», — сообщил Вильфанд, передает ТАСС.
Он отметил, что в Якутии и Забайкальском крае синоптики уже зафиксировали заморозки до –1°C. Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур и увеличить риск подтоплений в ряде районов. На Камчатке к стихии добавляется вероятность паводков после землетрясения из-за ожидаемых интенсивных дождей и подъема уровня воды в реках.
В ближайшие дни Москву ожидают обильные осадки — по прогнозу, на каждый квадратный метр в столице может выпасть до семи ведер воды, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем telegram-канале. По его данным, вся предстоящая неделя в Центральной России будет отличаться прохладной погодой: ночные температуры составят от +7 до +12 градусов, а дневные не превысят +15…+20 градусов, отметил специалист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.