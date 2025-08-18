В Гидрометцентре предупредили о сложной погоде в регионах России

Вильфанд: в регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются ливни и заморозки
В Красноярском крае и Иркутской области также будут сильный дождь, гроза и град
В ближайшие дни в регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются сильные осадки, грозы и заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным эксперта, неблагоприятные погодные явления затронут Новосибирскую, Томскую, Омскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Иркутскую область, Якутию, Забайкальский край и Камчатку.

По словам Вильфанда, температура воздуха в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях сохранится в пределах +25…+26°C, однако на фоне этого ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. В Красноярском крае и Иркутской области синоптики также прогнозируют значительные осадки, грозы и град. «Камчатке сильно не везет, в регионе прошло землетрясение и сейчас прогнозируется очень сильный дождь, это значит подъем в уровне рек прогнозируется», — сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что в Якутии и Забайкальском крае синоптики уже зафиксировали заморозки до –1°C. Специалисты отмечают, что такие погодные условия могут негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур и увеличить риск подтоплений в ряде районов. На Камчатке к стихии добавляется вероятность паводков после землетрясения из-за ожидаемых интенсивных дождей и подъема уровня воды в реках.

В ближайшие дни Москву ожидают обильные осадки — по прогнозу, на каждый квадратный метр в столице может выпасть до семи ведер воды, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем telegram-канале. По его данным, вся предстоящая неделя в Центральной России будет отличаться прохладной погодой: ночные температуры составят от +7 до +12 градусов, а дневные не превысят +15…+20 градусов, отметил специалист.

