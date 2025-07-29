В МВД разъяснили, запретят ли машины с правым рулем

МВД опровергло информацию о запрете автомобилей с правым рулем в России
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В МВД опровергли информацию о том, что праворульным авто хотят ограничить доступ к дорогам в РФ
В МВД опровергли информацию о том, что праворульным авто хотят ограничить доступ к дорогам в РФ Фото:

МВД России опровергло информацию о планируемом запрете автомобилей с правым рулем в стране. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации <...> и на перспективу <...> запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — подчеркнула Волк в своем telegram-канале. По ее словам, в проекте стратегии акцент делается на просветительскую работу с водителями автомобилей с правым рулем.

Предполагается развитие механизмов, обеспечивающих адаптацию транспортных средств и дорожной инфраструктуры к особенностям дорожного движения в России. Волк призвала журналистов тщательно проверять нормативные документы МВД и обращаться за разъяснениями напрямую в пресс-центр ведомства, чтобы избежать распространения недостоверной информации.

Ранее появились сообщения о возможном введении ограничений на эксплуатацию и куплю-продажу автомобилей с правым рулем в рамках новой стратегии безопасности дорожного движения. Эта информация вызвала обеспокоенность среди владельцев транспортных средств.

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МВД России опровергло информацию о планируемом запрете автомобилей с правым рулем в стране. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. «В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации <...> и на перспективу <...> запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — подчеркнула Волк в своем telegram-канале. По ее словам, в проекте стратегии акцент делается на просветительскую работу с водителями автомобилей с правым рулем. Предполагается развитие механизмов, обеспечивающих адаптацию транспортных средств и дорожной инфраструктуры к особенностям дорожного движения в России. Волк призвала журналистов тщательно проверять нормативные документы МВД и обращаться за разъяснениями напрямую в пресс-центр ведомства, чтобы избежать распространения недостоверной информации. Ранее появились сообщения о возможном введении ограничений на эксплуатацию и куплю-продажу автомобилей с правым рулем в рамках новой стратегии безопасности дорожного движения. Эта информация вызвала обеспокоенность среди владельцев транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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