В МВД разъяснили, запретят ли машины с правым рулем

МВД России опровергло информацию о планируемом запрете автомобилей с правым рулем в стране. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации <...> и на перспективу <...> запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — подчеркнула Волк в своем telegram-канале. По ее словам, в проекте стратегии акцент делается на просветительскую работу с водителями автомобилей с правым рулем.
Предполагается развитие механизмов, обеспечивающих адаптацию транспортных средств и дорожной инфраструктуры к особенностям дорожного движения в России. Волк призвала журналистов тщательно проверять нормативные документы МВД и обращаться за разъяснениями напрямую в пресс-центр ведомства, чтобы избежать распространения недостоверной информации.
Ранее появились сообщения о возможном введении ограничений на эксплуатацию и куплю-продажу автомобилей с правым рулем в рамках новой стратегии безопасности дорожного движения. Эта информация вызвала обеспокоенность среди владельцев транспортных средств.
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