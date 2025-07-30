Челябинцы попали в больницу с гепатитом после посещения «Мидийного места»

В Челябинске семья попала в больницу с вирусом гепатита А после посещения ресторана "Мидийное место". По официальным данным, в данный момент ресторан закрыт.
"Мы были в „Мидийном месте“. А в палате выяснилось, что еще два человека ели там же и в то же время», — цитирует слова пациентки Александры сайт 74.ру. В больницу она попала вместе с супругом.
Врач расспросил, какие заведения посещала семья, и они вспомнили, что ели мидии и салаты в "Мидийном месте" 8 июня. Симптомы заболевания появились 13 июля, когда они вылетели в Турцию на отдых, затем приступы срыва стула и рвоты повторились, а 22 июля семья стала желтой. С 25 июля они госпитализированы. Супругам пообещали, что ближайшие три недели они проведут в больнице, а еще полгода займет восстановление.
Тем временем на официальной странице ресторана "Мидийное место" в соцсети "ВКонтакте" появилось объявление, что заведение временно закрыто на реконструкцию. По предварительным данным, там уже побывали эксперты Роспотребнадзора, которые взяли смывы поверхностей. В заведении URA.RU заявили, что не могут прокомментировать ситуацию из-за отсутствия на рабочем месте уполномоченного лица. Корреспонденту пообещали перезвонить.
О случаях массовых отравлений в аналогичном ресторане Екатеринбурга стало известно 8 мая. Вскоре после этого учреждение было проверено сотрудниками санитарных служб, которые выявили ряд нарушений санитарных норм. Руководство заведения приняло решение временно прекратить работу кафе для устранения выявленных недостатков. 19 мая Ленинский районный суд, удовлетворив ходатайство Роспотребнадзора, приостановил деятельность ресторана сроком на 30 суток, однако нарушения устранили раньше.
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