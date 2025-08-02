02 августа 2025

Пермская актриса Шпица выложила фото в купальнике с Бали

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка отправилась на отдых вместе с мужем
Пермячка отправилась на отдых вместе с мужем Фото:

Пермская актриса Екатерина Шпица поделилась со своими подписчиками в соцсетях снимками из отпуска на острове Бали (Индонезия). На одном из кадров — она в купальнике.

«В первые пять лет совместной жизни у нас (Шпица отдыхается с мужем Русланом Пановым — прим. URA.RU) не получалось поехать в отпуск, но теперь мы отдыхаем уже второй раз», — написала актриса в своем telegram-канале. Она также обратилась к подписчикам, находящимся на Бали, с просьбой поделиться советами и лайфхаками для путешественников. Фотографии к посту были сделаны в городе Денпасар.

По словам артистки, в идеале она мечтает проводить три отпуска в год: отдельный с мужем, отдельный с сыном от первого брака и совместный, семейный. Шпица и Панов обручились в 2018 году, однако официально зарегистрировали отношения только в 2021-м из-за пандемии коронавируса и личных обстоятельств.

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Пермская актриса Екатерина Шпица поделилась со своими подписчиками в соцсетях снимками из отпуска на острове Бали (Индонезия). На одном из кадров — она в купальнике. «В первые пять лет совместной жизни у нас (Шпица отдыхается с мужем Русланом Пановым — прим. URA.RU) не получалось поехать в отпуск, но теперь мы отдыхаем уже второй раз», — написала актриса в своем telegram-канале. Она также обратилась к подписчикам, находящимся на Бали, с просьбой поделиться советами и лайфхаками для путешественников. Фотографии к посту были сделаны в городе Денпасар. По словам артистки, в идеале она мечтает проводить три отпуска в год: отдельный с мужем, отдельный с сыном от первого брака и совместный, семейный. Шпица и Панов обручились в 2018 году, однако официально зарегистрировали отношения только в 2021-м из-за пандемии коронавируса и личных обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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