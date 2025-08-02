Пермская актриса Шпица выложила фото в купальнике с Бали

Пермская актриса Екатерина Шпица поделилась со своими подписчиками в соцсетях снимками из отпуска на острове Бали (Индонезия). На одном из кадров — она в купальнике.
«В первые пять лет совместной жизни у нас (Шпица отдыхается с мужем Русланом Пановым — прим. URA.RU) не получалось поехать в отпуск, но теперь мы отдыхаем уже второй раз», — написала актриса в своем telegram-канале. Она также обратилась к подписчикам, находящимся на Бали, с просьбой поделиться советами и лайфхаками для путешественников. Фотографии к посту были сделаны в городе Денпасар.
По словам артистки, в идеале она мечтает проводить три отпуска в год: отдельный с мужем, отдельный с сыном от первого брака и совместный, семейный. Шпица и Панов обручились в 2018 году, однако официально зарегистрировали отношения только в 2021-м из-за пандемии коронавируса и личных обстоятельств.
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