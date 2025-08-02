В Челябинске отключат пять светофоров

В Челябинске 4 августа на нескольких оживленных перекрестках отключат светофоры для проведения технических работ. Об этом сообщили в администрации города.
«С 9:00 и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. С 13:00 до 15:00 временно отключат светофоры на пересечениях улиц Каслинской и Кожзаводской, Каслинской и Куйбышева, а также на перекрестке между Свердловским трактом и улицей Куйбышева», — рассказали в официальном telegram-канале мэрии.
Кроме того, работы затронут участок Свердловского тракта в районе Инструментального завода. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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