02 августа 2025

В Челябинске отключат пять светофоров

В Челябинске временно отключат светофоры на нескольких перекрестках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светофоры на пяти участках отключат временно - до окончания работ
Светофоры на пяти участках отключат временно - до окончания работ Фото:

В Челябинске 4 августа на нескольких оживленных перекрестках отключат светофоры для проведения технических работ. Об этом сообщили в администрации города.

«С 9:00 и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. С 13:00 до 15:00 временно отключат светофоры на пересечениях улиц Каслинской и Кожзаводской, Каслинской и Куйбышева, а также на перекрестке между Свердловским трактом и улицей Куйбышева», — рассказали в официальном telegram-канале мэрии. 

Кроме того, работы затронут участок Свердловского тракта в районе Инструментального завода. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 4 августа на нескольких оживленных перекрестках отключат светофоры для проведения технических работ. Об этом сообщили в администрации города. «С 9:00 и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. С 13:00 до 15:00 временно отключат светофоры на пересечениях улиц Каслинской и Кожзаводской, Каслинской и Куйбышева, а также на перекрестке между Свердловским трактом и улицей Куйбышева», — рассказали в официальном telegram-канале мэрии.  Кроме того, работы затронут участок Свердловского тракта в районе Инструментального завода. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...