Челябинские ведомства объединились для помощи изнасилованным детям

Несколько челябинских ведомств объединили усилия для помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия. Семьям с такими детьми будет оказана всесторонняя помощь, сообщила URA.RU уполномоченный по делам ребенка в регионе Евгения Майорова.
«Мы провели рабочее совещание, посвященное оказанию помощи семьям, в которых дети стали жертвами сексуализированного насилия. К сожалению, такие случаи случаются чаще, чем нам хотелось бы думать. По итогам совещания было принято решение объединить усилия нескольких ведомств, сформировать перечень квалифицированных специалистов и медицинских учреждений, готовых поддержать такие семьи», — сообщила URA.RU Майорова.
По ее словам, в ходе совещания специалисты поделились опытом, рассказали о программах реабилитации и помощи, которую получают пострадавшие дети и их близкие. Были выделены основные меры реагирования при подобных случаях.
Уполномоченный посоветовала родителям быть внимательными к поведению ребенка, стараться замечать любые изменения настроения, появление страхов или замкнутость. Обязательно стоит объяснять ребенку правила безопасного поведения вне дома: общение с незнакомцами, ситуации риска и способы обращения за помощью. Также необходимо регулярно общаться с ребенком, поддерживать доверительный контакт. В случае же, если появились подозрения о возможном нарушении прав вашего ребенка — сообщать в полицию или службу доверия.
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