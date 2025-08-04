04 августа 2025

Челябинские ведомства объединились для помощи изнасилованным детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Случаи сексуального насилия над детьми случаются чаще, чем хотелось бы думать
Случаи сексуального насилия над детьми случаются чаще, чем хотелось бы думать Фото:

Несколько челябинских ведомств объединили усилия для помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия. Семьям с такими детьми будет оказана всесторонняя помощь, сообщила URA.RU уполномоченный по делам ребенка в регионе Евгения Майорова.

«Мы провели рабочее совещание, посвященное оказанию помощи семьям, в которых дети стали жертвами сексуализированного насилия. К сожалению, такие случаи случаются чаще, чем нам хотелось бы думать. По итогам совещания было принято решение объединить усилия нескольких ведомств, сформировать перечень квалифицированных специалистов и медицинских учреждений, готовых поддержать такие семьи», — сообщила URA.RU Майорова.

По ее словам, в ходе совещания специалисты поделились опытом, рассказали о программах реабилитации и помощи, которую получают пострадавшие дети и их близкие. Были выделены основные меры реагирования при подобных случаях.

Уполномоченный посоветовала родителям быть внимательными к поведению ребенка, стараться замечать любые изменения настроения, появление страхов или замкнутость. Обязательно стоит объяснять ребенку правила безопасного поведения вне дома: общение с незнакомцами, ситуации риска и способы обращения за помощью. Также необходимо регулярно общаться с ребенком, поддерживать доверительный контакт. В случае же, если появились подозрения о возможном нарушении прав вашего ребенка — сообщать в полицию или службу доверия.

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Несколько челябинских ведомств объединили усилия для помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия. Семьям с такими детьми будет оказана всесторонняя помощь, сообщила URA.RU уполномоченный по делам ребенка в регионе Евгения Майорова. «Мы провели рабочее совещание, посвященное оказанию помощи семьям, в которых дети стали жертвами сексуализированного насилия. К сожалению, такие случаи случаются чаще, чем нам хотелось бы думать. По итогам совещания было принято решение объединить усилия нескольких ведомств, сформировать перечень квалифицированных специалистов и медицинских учреждений, готовых поддержать такие семьи», — сообщила URA.RU Майорова. По ее словам, в ходе совещания специалисты поделились опытом, рассказали о программах реабилитации и помощи, которую получают пострадавшие дети и их близкие. Были выделены основные меры реагирования при подобных случаях. Уполномоченный посоветовала родителям быть внимательными к поведению ребенка, стараться замечать любые изменения настроения, появление страхов или замкнутость. Обязательно стоит объяснять ребенку правила безопасного поведения вне дома: общение с незнакомцами, ситуации риска и способы обращения за помощью. Также необходимо регулярно общаться с ребенком, поддерживать доверительный контакт. В случае же, если появились подозрения о возможном нарушении прав вашего ребенка — сообщать в полицию или службу доверия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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