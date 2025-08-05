В ХМАО пациентке удалили килограммовую опухоль в матке

В Сургуте (ХМАО) врачи окружного перинатального центра провели сложную операцию 43-летней пациентке. Югорчанка обратилась к медикам из-за огромной миомы матки, которая занимала весь малый таз и весила один килограмм. Подробности в соцсети сообщила главврач больницы Лариса Белоцерковцева.
«К нам обратилась пациентка 43 лет, которая, зная о наличии миомы, долгое время не решалась обратиться к врачу. УЗИ показало наличие огромного миоматозного узла, занимающего практически весь малый таз. Операция оказалась крайне сложной. вес удаленного узла составил почти 1 кг», — сообщила Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Врачи поставили себе цель – сохранить матку пациентке, но огромный размер миомы не позволял удалить ее через маленький разрез. Тогда медики решили разделить опухоль на небольшие части через все тот же небольшой разрез в брюшной полости и затем извлечь их. Как подчеркнула главврач, югорчанка после операции сможет иметь детей.
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