05 августа 2025

В ХМАО спасли пациента с камнем в желчном протоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодно в Нефтеюганске с помощью цифрового эндоскопа помогают 50 пациентам с камнями в желчных протоках
Ежегодно в Нефтеюганске с помощью цифрового эндоскопа помогают 50 пациентам с камнями в желчных протоках Фото:

Врачи окружной клинической больницы Нефтеюганска спасли мужчину с тяжелым осложнением желчнокаменной болезни, сделав операцию без единого разреза. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«Пациент поступил в экстренном порядке. Обследование показало, что камень застрял в общем желчном протоке и мешает оттоку желчи. Это вызывало сильное воспаление. Операция прошла без единого разреза — через рот и желудок врачи с помощью цифрового эндоскопа добрались до проблемного участка», — сказано в telegram-канале директора депздрава.

Медикам удалось извлечь камень размером 9 мм и промыть желчные протоки. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, впереди его ждет операция по удалению желчного пузыря.

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Врачи окружной клинической больницы Нефтеюганска спасли мужчину с тяжелым осложнением желчнокаменной болезни, сделав операцию без единого разреза. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. «Пациент поступил в экстренном порядке. Обследование показало, что камень застрял в общем желчном протоке и мешает оттоку желчи. Это вызывало сильное воспаление. Операция прошла без единого разреза — через рот и желудок врачи с помощью цифрового эндоскопа добрались до проблемного участка», — сказано в telegram-канале директора депздрава. Медикам удалось извлечь камень размером 9 мм и промыть желчные протоки. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, впереди его ждет операция по удалению желчного пузыря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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