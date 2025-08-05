В ХМАО спасли пациента с камнем в желчном протоке

Врачи окружной клинической больницы Нефтеюганска спасли мужчину с тяжелым осложнением желчнокаменной болезни, сделав операцию без единого разреза. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.
«Пациент поступил в экстренном порядке. Обследование показало, что камень застрял в общем желчном протоке и мешает оттоку желчи. Это вызывало сильное воспаление. Операция прошла без единого разреза — через рот и желудок врачи с помощью цифрового эндоскопа добрались до проблемного участка», — сказано в telegram-канале директора депздрава.
Медикам удалось извлечь камень размером 9 мм и промыть желчные протоки. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, впереди его ждет операция по удалению желчного пузыря.
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