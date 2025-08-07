Второй патриотический форум Жоги в новом формате посетили 1,5 тысячи уральцев

Форум «Патриоты Урала», созданный по инициативе полпреда президента в УрФО Артема Жоги, провел вторую онлайн-сессию для ветеранов СВО в Екатеринбурге. Ее посмотрели около 1,5 тысяч человек. Темой обсуждения стала адаптация военных после возвращения со спецоперации.
«В регионах УрФО наработана хорошая практика, много интересных идей. Например, курсы по ораторскому мастерству для ветеранов СВО, чтобы они научились проводить лекции для детей и взрослых. Или введение специальной должности советника по патриотическому воспитанию при муниципалитетах. Уверен, что самое важное — не допускать формальный подход», — написал Жога в своем telegram-канале.
По его словам, необходимо внимательно работать над всеми запросами, с которыми приходят участники СВО. Также Артем Жога считает необходимо постоянно напоминать военным об их возможностях в гражданской жизни.
Лекция прошла в местной студии общества «Знание». Одним из экспертов по видеосвязи подключился Герой России и участник второго потока программы «Время героев» Максим Шоломов.
Ранее URA.RU писало о начале трансформации «Патриотов Урала» в формате онлайн-сессий. На дебютной встрече эксперты подняли вопрос социальной роли ветеранов в современном обществе. Тогда Артем Жога заявлял о наличии 10 идей на следующие лекции.
