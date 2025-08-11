Помощником свердловского мэра стал экс-директор «Водоканала» с уголовным прошлым

В Пышминском МО новым замглавы по вопросам ЖКХ назначили Александра Привалова
Бывшего мэра Пышмы осудили за получения взятки от Александра Привалова
Бывшего мэра Пышмы осудили за получения взятки от Александра Привалова

В Пышме (Свердловская область) врио мэра Станислав Фоминых выбрал заместителем по вопросам ЖКХ Александра Привалова, который был осужден по делу о растрате. Эту информацию URA.RU подтвердил сам градоначальник.

«Он [Привалов] назначен исполняющим обязанности по вопросам ЖКХ», — сказал Фоминых. Привалов руководил местным «Водоканалом». Пока не попал под следствие в 2022-м. Он был признан виновным по третьей части статьи 160 УК РФ (Растрата с использованием своего служебного положения). Суд ему назначил штраф 70 тысяч рублей и возмещение ущерба самому «Водоканалу» в размере 60 тысяч рублей в марте 2023 года.

В то же время, когда Привалова судили за хищение муниципальных средств, он являлся главным свидетелем по уголовному делу экс-мэра Виктора Соколова. По версии следствия, Александр Привалов дал взятку в 1,5 миллиона рублей Соколову. Привалов заявил в суде, что давал взятки Соколову под страхом увольнения. Это было в период с 2014 года по 2019 год. 7 марта 2024-го Виктора Соколова отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

