В Челябинске разыскивают 17-летнюю девочку, которая пропала 10 августа в Металлургическом районе города. Она ушла из дома и не вернулась. Подросток нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказал поисковый отряд.
"Внимание! Пропал подросток — Глушонкова Анастасия Евгеньевна, 17 лет (2008 г.р.), проживающая в Металлургическом районе города Челябинска. 10 августа 2025 года она ушла из дома и не вернулась. Девочка нуждается в медицинской помощи", — говорится в сообщении поискового отряда "ЛизаАлерт".
Рост пропавшей 158 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза зеленые. В день исчезновения девочка была одета в белую футболку с оранжевыми цветами, черные шорты и розовые шлепанцы. Любую информацию о местонахождении Анастасии Глушонковой можно сообщить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52 или напрямую информатору поиска Марии по номеру 8-912-800-36-96.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске больше недели искали 17-летнего подростка. Парня нашли живым.
