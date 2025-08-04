В Челябинске трое суток ищут пропавшего 17-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи. Фото и приметы пропавшего ребенка распространили в поисково-спасательном отряде "Легион-Спас".
"Полынский Николай Александрович, 17 лет. Ушел из дома №25 по улице Тепловозной 1 августа и с тех пор его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи", — говорится в ориентировке поисковиков.
Особые приметы ребенка: серо-голбые глаза, рост 162 см, теплосложение среднее, волосы русые короткие. Был одет в сероззеленую футболку, серые шорты и сине-серые сланцы.
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