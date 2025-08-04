В Челябинске трое суток ищут пропавшего мальчика. Скрин

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Поиски ребенка ведутся с 1 августа (архивное фото)
Поиски ребенка ведутся с 1 августа (архивное фото) Фото:

В Челябинске трое суток ищут пропавшего 17-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи. Фото и приметы пропавшего ребенка распространили в поисково-спасательном отряде "Легион-Спас".

"Полынский Николай Александрович, 17 лет. Ушел из дома №25 по улице Тепловозной 1 августа и с тех пор его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи", — говорится в ориентировке поисковиков.

Особые приметы ребенка: серо-голбые глаза, рост 162 см, теплосложение среднее, волосы русые короткие. Был одет в сероззеленую футболку, серые шорты и сине-серые сланцы.

Юноша потерялся еще 1 августа
Юноша потерялся еще 1 августа
Фото:

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В Челябинске трое суток ищут пропавшего 17-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи. Фото и приметы пропавшего ребенка распространили в поисково-спасательном отряде "Легион-Спас". "Полынский Николай Александрович, 17 лет. Ушел из дома №25 по улице Тепловозной 1 августа и с тех пор его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи", — говорится в ориентировке поисковиков. Особые приметы ребенка: серо-голбые глаза, рост 162 см, теплосложение среднее, волосы русые короткие. Был одет в сероззеленую футболку, серые шорты и сине-серые сланцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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