Мэр Лошкин потребовал добавить освещение в челябинских дворах

Во дворах Челябинска необходимо проводить дополнительное освещение, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Такое требование озвучил мэр города Алексей Лошкин после посещения трех объектов благоустройства Советского района, передает корреспондент URA.RU.
"Сегодня мы посмотрели проекты благоустройства, которые реализуются в Советском районе Челябинска в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и проекта "Инициативное бюджетирование". Дал поручение проработать мероприятия по дополнительному освещению, особенно в вечерний период или зимой, когда темнеет рано. Люди должны идти и видеть, что у них под ногами, должны чувствовать безопасность", — подчеркнул Лошкин.
Мэр города отметил, что на улице Свободы в этом году заканчивается пятый этап благоустройства пешеходной зоны. На следующий год гостевой маршрут будет полностью завершен. К этому моменту уже проведены масштабные работы: сделаны пешеходные и велодорожки на улице Курчатова, на перекрестке улиц Блюхера и Российской разбит сквер, проведено озеленение, установлены лавочки, качели, урны.
"Самое главное, что этот объект был выбран в результате голосования жителей района и, собственно говоря, благодаря им на следующий год запланирован завершающий, шестой этап благоустройства. Таким образом, будут полностью закончены все мероприятия благоустройства от перекрестка улицы Свободы до Привокзальной площади", — сообщил Лошкин.
Мэр города отметил, что в руках горожан находится серьезный и важный инструмент голосования, когда они сами выбирают объекты будущего благоустройства. По инициативе самих жителей двор дома №94 на улице Елькина стал образцово-показательным, поэтому его уже сегодня можно предлагать в качестве готового комплексного решения благоустройства, потому что там реализованы решения и по малым архитектурным формам, и по детской площадке. Здесь также реализован комплексный подход к ширине проезда и парковками, причем при активном участии жителей искусственно заужена ширина проезда у подъездов, чтобы автомобили могли проехать, но не бросали где попало, а в соответствии с новой разметкой.
Лошкин добавил, что работы должны быть проведены качественно и в срок, потому что подрядчикам установлен пятилетний срок гарантийных обязательств. На все возможные недоработки, на которые укажут жители, последует реакция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!