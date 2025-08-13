Челябинский ХК «Трактор» подписал контракт с 32-летним канадским нападающим Джошуа Ливо, который в сезоне 2024/2025 был самым результативным бомбардиром «регулярки» в составе «Салавата Юлаева», но и одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на спорте», уточняя, что скоро о соглашении будет объявлено официально.
«Зарплата бывшего форварда уфимцев в „Тракторе“ составит порядка 70 млн рублей за сезон», — уточняет издание.
Разговоры о возможном переходе Ливо в «Трактор» начались три дня назад. Агент форварда Иван Ботев не исключил перехода в южноуральский клуб, в то же время создав интригу — интерес к Ливо проявляют всего пять клубов КХЛ. И вот сегодня утром «Салават» официально подтвердил, что контракт с Джошуа Ливо расторгнут по обоюдному согласию. Нападающий выступал за «Салават Юлаев» с сезона-2023/24 и провел за клуб 122 матча. «Салават Юлаев» поблагодарил Джошуа за игру и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
За 62 игры в составе уфимского «Салавата Юлаева» Ливо в регулярном чемпионате забил 49 шайб и еще 31 раз ассистировал, набрав 80 очков. Второй по показателям бомбардир Никита Гусев, для сравнения, забил 29 шайб и ассистировал в 40. А на счету лучшего форварда «Трактора» Максима Шабанова, уехавшего в НХЛ, 23 шайбы и 44 ассистированных.
В сезоне 2024/2025 Ливо по контракту с «Салаватом Юлаевым» получал 85 млн рублей в год, и был по этому показателю на четвертом месте в лиге. Благодаря своему лидерству Ливо хотел рассчитывать на прибавку к зарплате до 110 млн. Но из-за возникших финансовых проблем уфимский клуб был вынужден расторгнуть отношения со своим любимцем, сэкономив таким образом свой зарплатный фонд.
Накануне челябинский «Трактор», чтобы заключить контракт с Ливо, был вынужден освободить место для него, расставшись с еще одним легионером-новобранцем — недавно подписанным американским форвардом Майком Веккионе. Ведь лимит на легионеров (пять человек) челябинцы уже исчерпали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!