13 августа 2025

Челябинская ФСБ задержала адвоката за мошенничество и подкуп потерпевшего. Видео

Дома у адвоката провели обыск
Дома у адвоката провели обыск Фото:

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении адвоката Юлии Шармановой, которую заподозрили в мошенничестве и подкупе потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

«По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года адвокат обманным путем через третьих лиц получила от обвиняемого по рассматриваемому в суде уголовному делу 800 тысяч рублей. За эти деньги защитник обещала поспособствовать более мягкому наказанию, не связанному с лишением свободы», — пояснили в следственном управлении.

По мнению следователей, на самом деле адвокат Шарманова не собиралась выполнить свои обещания, да и необходимых служебных полномочий для принятия таких решений судом у нее не было, о чем обвиняемой было достоверно известно. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые оперативно сопровождают расследование этого дела.

«Кроме того, фигурантка с января по апрель 2025 года, защищая своего доверителя — обвиняемого по уголовному делу, действуя группой лиц по предварительному сговору со знакомым, совершила подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных и недостоверных показаний в интересах обвиняемых по уголовному делу, передав ему деньги и другое имущество на общую сумму не менее 190 тысяч рублей», — дополнили в СУ СКР.

На адвоката тем временем завели два дела — по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний). Сейчас следователи проводят обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщил источник URA.RU, Юлия Шарманова работала адвокатом в Озерске и среди прочих своих клиентов защищала представителя криминальной среды закрытого города, который обвинялся в наркопреступлениях. Его-то защитница и пыталась убедить, что сможет «порешать» все вопросы с гособвинителем и добиться более мягкого приговора.

Видео: Пресс-служба ГСУ СКР по Челябинской области

