13 августа 2025

В лесах под Златоустом растения покрыли гусеницы, вызывающие у человека сыпь. Фото

На Таганае туристов поджидает опасная гусеница
На Таганае туристов поджидает опасная гусеница Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на растения выползли гусеницы, вызывающие сыпь на коже человека. Как сообщили в пресс-службе парка, такую реакцию вызывает гусеница ярко-желтой раскраски.

««Боевой» раскрас гусеницы ольховой стрельчатки красноречиво предупреждает: не трогай! Прикоснувшись к гусенице садовой шерстолапки, человек рискует заполучить болезненную сыпь», — заявили сотрудники «Таганая» в telegram-канале.

Эти гусеницы используют метаболиты из листьев растений, которыми питаются, для накопления токсичных веществ в своем теле. Такая особенность позволяет им предупреждать потенциальных хищников о своей ядовитости.

