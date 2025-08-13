В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на растения выползли гусеницы, вызывающие сыпь на коже человека. Как сообщили в пресс-службе парка, такую реакцию вызывает гусеница ярко-желтой раскраски.
««Боевой» раскрас гусеницы ольховой стрельчатки красноречиво предупреждает: не трогай! Прикоснувшись к гусенице садовой шерстолапки, человек рискует заполучить болезненную сыпь», — заявили сотрудники «Таганая» в telegram-канале.
Эти гусеницы используют метаболиты из листьев растений, которыми питаются, для накопления токсичных веществ в своем теле. Такая особенность позволяет им предупреждать потенциальных хищников о своей ядовитости.
