Повышение суммы залога не помогло челябинскому замминистра Харченко выйти из СИЗО

Первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, обвиняемый в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями, повысил сумму залога для освобождения с 5 млн рублей до 5,5 млн рублей. Но это не помогло ему выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска, срок в изоляторе продлили еще на два месяца.
«Адвокаты Харченко просили отпустить их подзащитного под залог в 5,5 млн рублей. Сам Харченко поддержал ходатайство своих адвокатов. Суд оставил их просьбу без удовлетворения и продлил срок заключения под стражей до 18 октября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Харченко попал под следствие в конце декабря 2024 года. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и в получении взятки. По первому пункту он признал вину частично, по второму — полностью. Однако, по мнению суда, это не исключает возможности помешать расследованию, скрыться от органов следствия и суда, либо же надавить на свидетелей.
