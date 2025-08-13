Глава Челябинска Алексей Лошкин проверил благоустройство улицы Курчатова. Работы проводились в рамках программы «Инициативное бюджетирование», которую Лошкин назвал важным инструментом в руках жителей города, передает корреспондент URA.RU.
«Очень серьезный и важный инструмент сегодня находится в руках наших жителей, когда они выбирают и предлагают проекты благоустройства собственных дворов в рамках „Инициативного бюджетирования“. Сегодня я посмотрел несколько территорий», — прокомментировал Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
Одним из объектов рабочего выезда по Челябинску стало благоустройство пешеходной зоны на улице Курчатова, где была расширена пешеходная зона, установлены скамейки, урны, сделаны проезды для машин. Благоустройство было проведено от улицы Евтеева до пересечения с улицей Российской.
В планах — усилить освещение территории. «Поручил проработать несколько мероприятий, связанных с освещением новых территорий. Там, где мы сегодня находимся — на улице Курчатова — потребуется дополнительное освещение», — добавил Лошкин.
Программа «Инициативное бюджетирование» — это практика, когда жители города принимают непосредственное участие в решении вопроса, на что направить бюджетные деньги. В частности, горожане сами предлагают варианты благоустройства и контролируют их воплощение в жизнь.
До посещения улицы Курчатова Лошкин оценил благоустройство еще одной пешеходной зоны в Челябинске на улице Свободы. Здесь уже обустроен сквер и сделаны удобные пешеходные дорожки, но работы на объекте пока продолжаются.
