13 августа 2025

Челябинский суд снизил сумму выплат за ДТП с бывшего вице-губернатора Косилова

ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Челябинский облсуд снизил сумму выплат за ущерб здоровью, причиненный в результате ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Эту информацию URA.RU подтвердила мама пострадавшей девушки Насти Вяткиной Светлана.

«Суд снизил сумму выплат по возмещению утраченного дочерью заработка в период с марта 2022 года по июнь 2024 года с 1,7 млн до 1,1 млн рублей. Мы с этим решением не согласны, будем обжаловать», — сообщила женщина.

Изначальная сумма, которую семья пострадавшей студентки из Свердловской области Анастасии Вяткиной требовала с Косилова, составляла 47 млн рублей. Однако в декабре прошлого года суд удовлетворил иск лишь частично, постановив возместить девушке только сумму утраченного в результате полученной нетрудоспособности заработка.

ДТП произошло шесть лет назад. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Гранту», в которой ехала компания молодых людей из Екатеринбурга. Анастасия Вяткина в результате ДТП стала инвалидом.

По итогам инцидента в отношении Косилова было возбуждено уголовное дело. Его признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.

Стороны пришли к мирному соглашению, согласно которому Косилов должен был компенсировать семье девушки деньги, потраченных на лечение. Однако в 2023 году выплаты прекратились. После этого мать девушки подала новый иск к Косилову. Иск был удовлетворен частично, размер взысканий составлял 1,7 млн рублей.

