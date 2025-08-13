Челябинский суд снизил сумму выплат за ДТП с бывшего вице-губернатора Косилова

Челябинский облсуд снизил сумму выплат за ущерб здоровью, причиненный в результате ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Эту информацию URA.RU подтвердила мама пострадавшей девушки Насти Вяткиной Светлана.
«Суд снизил сумму выплат по возмещению утраченного дочерью заработка в период с марта 2022 года по июнь 2024 года с 1,7 млн до 1,1 млн рублей. Мы с этим решением не согласны, будем обжаловать», — сообщила женщина.
Изначальная сумма, которую семья пострадавшей студентки из Свердловской области Анастасии Вяткиной требовала с Косилова, составляла 47 млн рублей. Однако в декабре прошлого года суд удовлетворил иск лишь частично, постановив возместить девушке только сумму утраченного в результате полученной нетрудоспособности заработка.
ДТП произошло шесть лет назад. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Гранту», в которой ехала компания молодых людей из Екатеринбурга. Анастасия Вяткина в результате ДТП стала инвалидом.
По итогам инцидента в отношении Косилова было возбуждено уголовное дело. Его признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.
Стороны пришли к мирному соглашению, согласно которому Косилов должен был компенсировать семье девушки деньги, потраченных на лечение. Однако в 2023 году выплаты прекратились. После этого мать девушки подала новый иск к Косилову. Иск был удовлетворен частично, размер взысканий составлял 1,7 млн рублей.
