13 августа 2025

В челябинском лесу вырос съедобный гриб-коралл, уничтожающий деревья

Ежовик коралловидный вызывает белую гниль деревьев
Ежовик коралловидный вызывает белую гниль деревьев

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) вырос гриб-коралл, появление которого губительно для деревьев. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в высоту гриб может достичь 40 см.

«Ежовик коралловидный, пожалуй, один из самых экзотических и красивейших обитателей Зигальги. Живет ежовик на деревья, предпочитая лиственные», — рассказали в нацпарке.

Ежовик предпочитает березу и осину, крайне редко встречается на хвойных. Развитие ежовика приводит к образованию белой гнили, которая становится серьезной угрозой для здоровья деревьев и может привести к их гибели. Несмотря на свою потенциальную съедобность, сбор ежовика коралловидного строго запрещен, так как он занесен в Красную книгу России.

