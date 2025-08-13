В челябинском лесу вырос съедобный гриб-коралл, уничтожающий деревья

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) вырос гриб-коралл, появление которого губительно для деревьев. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в высоту гриб может достичь 40 см.
«Ежовик коралловидный, пожалуй, один из самых экзотических и красивейших обитателей Зигальги. Живет ежовик на деревья, предпочитая лиственные», — рассказали в нацпарке.
Ежовик предпочитает березу и осину, крайне редко встречается на хвойных. Развитие ежовика приводит к образованию белой гнили, которая становится серьезной угрозой для здоровья деревьев и может привести к их гибели. Несмотря на свою потенциальную съедобность, сбор ежовика коралловидного строго запрещен, так как он занесен в Красную книгу России.
