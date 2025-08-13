На челябинской границе запретили ввоз 80 тонн слив, следовавших в Крым

В Челябинской области на российско-казахстанской границе запретили ввозить 18 тонн перцев и 80 тонн слив, следовавших в Крым, Пермь, Екатеринбург и Сургут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Машины с 18 тоннами перцев и 80 тоннами слив под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращены на территорию сопредельного государства. Основанием для возврата четырех партий слив, машины с которыми следовали в республику Крым, города Пермь и Екатеринбург, послужило отсутствие в маркировке сливы информации о месте происхождения подкарантинной продукции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Также не была допущена к ввозу машина с 18 тоннами, следовавшая из республики Казахстан в Сургут. Фитосанитарный сертификат на продукцию был признан недействительным. Перевозчики привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции.
На складе временного содержания в Челябинске в грушах из Узбекистана ранее был найден паразит, который высасывает из дерева все соки. Калифорнийской щитовкой оказались заражены 400 килограммов груш, сообщили URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
