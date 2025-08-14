Наследство брата главы ММК подешевело в пять раз, его выкупили москвичи

Наследство брата Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктора Рашникова, Сергея, подешевело в 4,7 раза. Совладельцем «Инвестиционной компании „Профит“ был обанкроченный сын экс-губернатора Бориса Дубровского, Александр. Как следует из протокола, актив ушел за 45,5 млн рублей.
«Протокол с результатами проведения торгов. Предложения о цене имущества должника: 45,500 млн рублей», — отметил устроитель торгов, финуправляющий банкрота Павел Стешенцев.
Первоначально бизнес продавался за 216,251 млн рублей. Однако желающий не нашлось, и цена несколько раз снижалась. Очередное уменьшение должно было произойти в 9 часов утра 13 августа, когда актив должен был подешеветь до 36,291 млн рублей. Однако за 15 минут до этого компания «Электронный Брокер» направила заявку с ценой, несколько превышающей установленную к тому моменту на уровне 45,364 млн рублей. Единственный участник аукциона стал победителем. По агентскому договору он действовал в интересах компании «Версаль Трейдинг», который теперь является обладателем акций. Фирма зарегистрирована в Дзержинске Московской области. Согласно данным СБИС, в 2024 оду получила чистый убыток в размере 9,5 млн рублей.
Июньские торги стартовали со стоимости 181,458 млн рублей. Каждые три дня цена падала на 10 млн рублей. Актив представляет собой 25-процентный пакет акций сети заправок на юге области.
Изначально долей владел Сергей Рашников, успевший за год до смерти продать бизнес сыну экс-губернатора. За кончиной предпринимателя последовал спор. Дочери и жена умершего бизнесмена попытались оспорить сделку. Пакет акций к тому моменту сначала перешел в руки сестры Дубровского Анны, а затем — в третьи руки. Арбитражный суд отменил сделки, в итоге, деньги от продажи собственности получат кредиторы Дубровского-младшего.
Банкротство бизнесмена связано с проблемами семейной компании ПО «Монтажник», обязательства которой сделали сына экс-губернатора финансово несостоятельным. Также банкротом являлся отец Борис Дубровский, но в апреле 2025 года суд снял с него этот статус. Долг предпринимателя погасил формально несвязанный с семьей Борис Кашигин.
ПО «Монтажник» стал банкротом летом 2020 года. В тот момент долг компании достиг двух миллиардов рублей. По данным URA.RU, Дубровский-старший находится за рубежом. В августе он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в международный розыск. Представители семьи со СМИ не общаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!