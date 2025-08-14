Бастрыкину доложат о челябинской пенсионерке, которая выходит из дома через окно

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о пенсионерке из Красноармейского района Челябинской области, которая вынуждена выходить из своего дома через окно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Выход из дома женщине перегородили соседи.
«Чтобы выйти из своей квартиры, пожилая женщина пользуется окном. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Жительница села Бродокалмак Красноармейского района Татьяна Глущина вынуждена выходить на улицу из дома через окно. Дом и земля принадлежат четырем владельцам и каждый считает вправе отгородиться. Дверь в доме есть, но дальше участка женщина выйти не может, так как заборы стоят с двух сторон.
Со слов соседей, раньше они жили с Татьяной душа в душу, но после смерти сожителя она стала нелюдимой, перестала даже здороваться. Недовольны соседи и тем, что к Татьяне постоянно ходят внуки возле соседских дверей и приводят с собой цыган.
В конфликт соседей вмешались чиновники районной администрации и специалисты Росреестра. Но никаких нарушений закона в установке забора нет.
