Новые соответчики пропали из иска к Струкову и главе челябинского СК Колбасину

Иск Генпрокуратуры РФ к основателю ЮГК Константину Струкову на 3,9 млрд рублей вернулся в прежний вид. Среди соответчиков, как и ранее, числятся лишь сам Струков, глава челябинского СК Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Информация появилась в базе данных суда.
Ранее список соответчиков был пополнен. К первым четырем ответчикам, согласно базе суда, добавились Ольга Колбасина (мать Алексея Колбасина), Андрей Верзилин и Елена Додик. Личность еще одного из ответчиков была скрыта.
URA.RU связалось с Пластским горсудом. Там пояснили, что никаких определений о привлечении соответчиков не поступало. Среди ответчиков, как были лишь Струков, Колбасин, Шувалов и Потапов, так они и остались. Недавнее пополнение списка там назвали технической ошибкой.
При этом, по данным базы УФССП, на имущество Ольги Колбасиной сохранили арест. Информации по другим экс-ответчикам нет.
Иск был подан спустя несколько недель с момента национализации ЮГК. Надзорное ведомство считает, что фирма Струкова нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Бывшие и действующие руководители надзорных и следственных органов указаны в иске, так как не уследили за ситуацией.
