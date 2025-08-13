13 августа 2025

Новые соответчики пропали из иска к Струкову и главе челябинского СК Колбасину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В иске Генпрокуратуры РФ указаны четыре фамилии
В иске Генпрокуратуры РФ указаны четыре фамилии Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Иск Генпрокуратуры РФ к основателю ЮГК Константину Струкову на 3,9 млрд рублей вернулся в прежний вид. Среди соответчиков, как и ранее, числятся лишь сам Струков, глава челябинского СК Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Информация появилась в базе данных суда.

Ранее список соответчиков был пополнен. К первым четырем ответчикам, согласно базе суда, добавились Ольга Колбасина (мать Алексея Колбасина), Андрей Верзилин и Елена Додик. Личность еще одного из ответчиков была скрыта.

URA.RU связалось с Пластским горсудом. Там пояснили, что никаких определений о привлечении соответчиков не поступало. Среди ответчиков, как были лишь Струков, Колбасин, Шувалов и Потапов, так они и остались. Недавнее пополнение списка там назвали технической ошибкой.

При этом, по данным базы УФССП, на имущество Ольги Колбасиной сохранили арест. Информации по другим экс-ответчикам нет.

Иск был подан спустя несколько недель с момента национализации ЮГК. Надзорное ведомство считает, что фирма Струкова нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Бывшие и действующие руководители надзорных и следственных органов указаны в иске, так как не уследили за ситуацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иск Генпрокуратуры РФ к основателю ЮГК Константину Струкову на 3,9 млрд рублей вернулся в прежний вид. Среди соответчиков, как и ранее, числятся лишь сам Струков, глава челябинского СК Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Информация появилась в базе данных суда. Ранее список соответчиков был пополнен. К первым четырем ответчикам, согласно базе суда, добавились Ольга Колбасина (мать Алексея Колбасина), Андрей Верзилин и Елена Додик. Личность еще одного из ответчиков была скрыта. URA.RU связалось с Пластским горсудом. Там пояснили, что никаких определений о привлечении соответчиков не поступало. Среди ответчиков, как были лишь Струков, Колбасин, Шувалов и Потапов, так они и остались. Недавнее пополнение списка там назвали технической ошибкой. При этом, по данным базы УФССП, на имущество Ольги Колбасиной сохранили арест. Информации по другим экс-ответчикам нет. Иск был подан спустя несколько недель с момента национализации ЮГК. Надзорное ведомство считает, что фирма Струкова нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Бывшие и действующие руководители надзорных и следственных органов указаны в иске, так как не уследили за ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...