13 августа 2025

Наказанные в Магнитогорске зоовыставки снова попались с нарушениями в Челябинске. Фото

Попугаев и кошек Семен Погребной показывал челябинцам после нареканий в Магнитогорске
Попугаев и кошек Семен Погребной показывал челябинцам после нареканий в Магнитогорске Фото:

Наказанный за нарушения в Магнитогорске предприниматель Семен Погребной из Ростовской области попался на повторном нарушении в Челябинске. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, бизнесмена привлекли за отсутствие лицензии.

«Служба повторно привлекал к ответственности предпринимателя за использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях без лицензии. Он ведет деятельность на территории торгово-развлекательного комплекса „КУБа“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

В июне Погребной уже подвергался административному взысканию за аналогичные нарушения при проведении выставок кошек и попугаев в Магнитогорске. Россельхознадзор тогда, проконтролировав работу экспозиций «Котодеревня» и «Попугайня», выдал предписание о необходимости оформления лицензии. За полтора месяца после указания никаких действий в этом направлении он не предпринял. В результате сейчас выставки работают с нарушением федерального законодательства.

По новому делу был составлен протокол об административном правонарушении. Бизнесмену выписали штраф.

Предупреждение не смогло убедить предпринимателя лицензировать выставки
Предупреждение не смогло убедить предпринимателя лицензировать выставки
Фото:

