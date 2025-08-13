Наказанный за нарушения в Магнитогорске предприниматель Семен Погребной из Ростовской области попался на повторном нарушении в Челябинске. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, бизнесмена привлекли за отсутствие лицензии.
«Служба повторно привлекал к ответственности предпринимателя за использование животных в культурно-зрелищных мероприятиях без лицензии. Он ведет деятельность на территории торгово-развлекательного комплекса „КУБа“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
В июне Погребной уже подвергался административному взысканию за аналогичные нарушения при проведении выставок кошек и попугаев в Магнитогорске. Россельхознадзор тогда, проконтролировав работу экспозиций «Котодеревня» и «Попугайня», выдал предписание о необходимости оформления лицензии. За полтора месяца после указания никаких действий в этом направлении он не предпринял. В результате сейчас выставки работают с нарушением федерального законодательства.
По новому делу был составлен протокол об административном правонарушении. Бизнесмену выписали штраф.
