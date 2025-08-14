Жители челябинского села потребовали отремонтировать школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители попросили отремонтировать школу и благоустроить территорию (архивное фото)
Жители попросили отремонтировать школу и благоустроить территорию (архивное фото) Фото:

Жители села Губернское Аргаяшского района потребовали провести ремонт школы и благоустройство территории со строительством детской площадки. В администрации района URA.RU сообщили, что на этот год средства не предусмотрены, однако они готовы помочь с оформлением заявки с инициативным бюджетированием на следующий год.

«Хотим участвовать в инициативном бюджетировании, но Аргаяшская администрации направила официальный ответ, что для школы и детской площадки в текущем периоде нет средств. Территория школы находится в печальном состоянии, самой школе также требуется ремонт», — говорится в обращении жителей села в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

По информации управления образования Аргаяшского муниципального округа, официальных обращений от родителей по поводу благоустройства территории школы и детской площадки не поступало. Также не поступало заявок на участие в инициативном бюджетировании в 2025 году.

«Управление образования и администрация школы готовы оказать поддержку родительской общественности при подготовке документов для подачи в конкурсную комиссию по инициативным проектам в 2026 году», — отметили в пресс-службе администрации района. При этом муниципалитет имеет достаточный опыт реализации таких проектов.

В пресс-службе Аргаяшского района добавили, что у школы в посёлке Губернском есть футбольное поле и спортплощадка. Кроме того, в селе в 2024 году после капремонта введён в эксплуатацию сельский клуб с благоустроенной территорией, с которым школа активно взаимодействует. В 2024 и 2023 годах был реализован ряд проектов, а в 2025 году выполнены ремонт отмостки детского сада № 8 в деревне Аязгулова, благоустройство территории Аргаяшской школы №1 и спортплощадки Акбашевской школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Губернское Аргаяшского района потребовали провести ремонт школы и благоустройство территории со строительством детской площадки. В администрации района URA.RU сообщили, что на этот год средства не предусмотрены, однако они готовы помочь с оформлением заявки с инициативным бюджетированием на следующий год. «Хотим участвовать в инициативном бюджетировании, но Аргаяшская администрации направила официальный ответ, что для школы и детской площадки в текущем периоде нет средств. Территория школы находится в печальном состоянии, самой школе также требуется ремонт», — говорится в обращении жителей села в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». По информации управления образования Аргаяшского муниципального округа, официальных обращений от родителей по поводу благоустройства территории школы и детской площадки не поступало. Также не поступало заявок на участие в инициативном бюджетировании в 2025 году. «Управление образования и администрация школы готовы оказать поддержку родительской общественности при подготовке документов для подачи в конкурсную комиссию по инициативным проектам в 2026 году», — отметили в пресс-службе администрации района. При этом муниципалитет имеет достаточный опыт реализации таких проектов. В пресс-службе Аргаяшского района добавили, что у школы в посёлке Губернском есть футбольное поле и спортплощадка. Кроме того, в селе в 2024 году после капремонта введён в эксплуатацию сельский клуб с благоустроенной территорией, с которым школа активно взаимодействует. В 2024 и 2023 годах был реализован ряд проектов, а в 2025 году выполнены ремонт отмостки детского сада № 8 в деревне Аязгулова, благоустройство территории Аргаяшской школы №1 и спортплощадки Акбашевской школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...