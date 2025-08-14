Жители челябинского села потребовали отремонтировать школу

Жители села Губернское Аргаяшского района потребовали провести ремонт школы и благоустройство территории со строительством детской площадки. В администрации района URA.RU сообщили, что на этот год средства не предусмотрены, однако они готовы помочь с оформлением заявки с инициативным бюджетированием на следующий год.
«Хотим участвовать в инициативном бюджетировании, но Аргаяшская администрации направила официальный ответ, что для школы и детской площадки в текущем периоде нет средств. Территория школы находится в печальном состоянии, самой школе также требуется ремонт», — говорится в обращении жителей села в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
По информации управления образования Аргаяшского муниципального округа, официальных обращений от родителей по поводу благоустройства территории школы и детской площадки не поступало. Также не поступало заявок на участие в инициативном бюджетировании в 2025 году.
«Управление образования и администрация школы готовы оказать поддержку родительской общественности при подготовке документов для подачи в конкурсную комиссию по инициативным проектам в 2026 году», — отметили в пресс-службе администрации района. При этом муниципалитет имеет достаточный опыт реализации таких проектов.
В пресс-службе Аргаяшского района добавили, что у школы в посёлке Губернском есть футбольное поле и спортплощадка. Кроме того, в селе в 2024 году после капремонта введён в эксплуатацию сельский клуб с благоустроенной территорией, с которым школа активно взаимодействует. В 2024 и 2023 годах был реализован ряд проектов, а в 2025 году выполнены ремонт отмостки детского сада № 8 в деревне Аязгулова, благоустройство территории Аргаяшской школы №1 и спортплощадки Акбашевской школы.
