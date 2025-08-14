В Челябинской области подешевели «двушки» и «трешки», а подорожали студии

В Челябинской области за год снизились в цене все форматы жилья, кроме студий и четырехкомнатных квартир. В среднем за год квартиры-студии выросли в цене на 7,5% до 116 000 рублей за квадратный метр, сообщается в пресс-службе «Яндекс Недвижимости» и «НДВ Супермаркет Недвижимости».
«В Челябинской области, как и в других регионах России, однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом на вторичном рынке. Однако в ряде локаций покупатели чаще выбирают двухкомнатные квартиры. Часто это связано с тем, что в пересчете на квадратный метр именно „двушки“ оказываются самым доступным форматом», — отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.
В регионе сильнее всего подешевели «двушки» и «трешки». За год их цена снизилась на 3,5% до 79 000 и 76 000 рублей за квадратный метр соответственно. В среднем двухкомнатные квартиры сейчас стоят 3,8 млн рублей (-4,6%), а трехкомнатные — 4,9 млн рублей (-6,4%) за объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!