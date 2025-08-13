13 августа 2025

В Челябинске 17-летний подросток на Daewoo протаранил легковушку и троллейбус

Троллейбус «Синара» получил небольшие повреждения
Троллейбус «Синара» получил небольшие повреждения

В Металлургическом районе Челябинска 17-летний подросток без водительских прав устроил тройное ДТП на улице Богдана Хмельницкого, проехав перекресток на красный свет светофора. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

«Сначала Daewoo Nexia под управлением молодого человека 2008 года рождения врезался в легковой автомобиль KIA под управлением 45-летнего водителя. После чего Daewoo продолжил движение и столкнулся с троллейбусом „Синара“ маршрута № 14», — пояснили в ГАИ.

В результате ДТП пострадавших нет — все обошлось механическими повреждениями машин. Но тут выяснилось, что водителем Daewoo был подросток, не имеющий право управления транспортными средствами. На место происшествия инспекторы пригласили законных представителей несовершеннолетнего.

Пострадавших в ДТП нет
Пострадавших в ДТП нет
Фото:

В отношении юного водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

