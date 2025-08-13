13 августа 2025

В Челябинске ремонтируют двор дома-гиганта. Фото

Дом имеет 15 подъездов и большой двор
Благодаря депутатам Команды Мительмана удалось добиться ремонта двора одного из самых больших домов Челябинска. Об этом URA.RU сообщила помощник депутата гордумы Александра Исаева Людмила Демчук.

«Дом по улице 40-летия Победы, 10, является одним из самых больших в городе. В доме 15 подъездов, почти 600 квартир. Соответственно, двор тоже большой по площади и требует серьезной суммы на ремонт. В том числе по этой причине раньше попасть в программу ремонта не удавалось. Однако в этом году с помощью депутата гордумы Александра Исаева и активиста из Команды Мительмана Татьяны Чилимской это сделать удалось», — сообщила Демчук.

С 2017 года депутаты Команды Мительмана проводили работу — собирали собрания жильцов, взаимодействовали с управляющей компанией, осмечивали предстоящие работы. Только в 2025 году проект был запущен в реализацию. На ремонт было выделено более 21 миллиона рублей.

На сегодняшний день работы начались. Ведется ремонт пешеходных дорожек, асфальта, крыльца. Во дворе дома будут заасфальтированы пешеходные дорожки, для детей смонтируют игровой комплекс и воркаут-площадку. По завершению работ депутаты из Команды Мительмана примут участие в приемке объектов.

По данным из открытых источников, дом по адресу улица 40-летия Победы, 10 является одним из самых больших в Челябинске. По площади он занимает третье место среди жилых домов города, по числу квартир — четвертое.

