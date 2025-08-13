Благодаря депутатам Команды Мительмана удалось добиться ремонта двора одного из самых больших домов Челябинска. Об этом URA.RU сообщила помощник депутата гордумы Александра Исаева Людмила Демчук.
«Дом по улице 40-летия Победы, 10, является одним из самых больших в городе. В доме 15 подъездов, почти 600 квартир. Соответственно, двор тоже большой по площади и требует серьезной суммы на ремонт. В том числе по этой причине раньше попасть в программу ремонта не удавалось. Однако в этом году с помощью депутата гордумы Александра Исаева и активиста из Команды Мительмана Татьяны Чилимской это сделать удалось», — сообщила Демчук.
С 2017 года депутаты Команды Мительмана проводили работу — собирали собрания жильцов, взаимодействовали с управляющей компанией, осмечивали предстоящие работы. Только в 2025 году проект был запущен в реализацию. На ремонт было выделено более 21 миллиона рублей.
На сегодняшний день работы начались. Ведется ремонт пешеходных дорожек, асфальта, крыльца. Во дворе дома будут заасфальтированы пешеходные дорожки, для детей смонтируют игровой комплекс и воркаут-площадку. По завершению работ депутаты из Команды Мительмана примут участие в приемке объектов.
По данным из открытых источников, дом по адресу улица 40-летия Победы, 10 является одним из самых больших в Челябинске. По площади он занимает третье место среди жилых домов города, по числу квартир — четвертое.
