Информацию о попадании сточных вод с фекалиями в Шершни в Челябинске проверит прокуратура

В Челябинске природоохранная прокуратура проверит информацию о прорыве канализации на пляже «Волна» на берегу Шершневского водохранилища. Ранее появилась информация, что сточные воды с фекалиями стекали прямо в питьевой источник города.
«Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации об изливе сточных вод в городское водохранилище. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Жители ЖК «Ярославский» ранее сообщили о прорыве канализации на пляже «Волна», который находится на берегу Шершней. Канализацию прорвало прямо на пляже и сточные воды с фекалиями стекали прямо в водохранилище, заверили очевидцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!