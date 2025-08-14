14 августа 2025

Информацию о попадании сточных вод с фекалиями в Шершни в Челябинске проверит прокуратура

Канализационные воды очевидцы заметили на пляже «Волна»
Канализационные воды очевидцы заметили на пляже «Волна» Фото:

В Челябинске природоохранная прокуратура проверит информацию о прорыве канализации на пляже «Волна» на берегу Шершневского водохранилища. Ранее появилась информация, что сточные воды с фекалиями стекали прямо в питьевой источник города. 

«Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации об изливе сточных вод в городское водохранилище. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Жители ЖК «Ярославский» ранее сообщили о прорыве канализации на пляже «Волна», который находится на берегу Шершней. Канализацию прорвало прямо на пляже и сточные воды с фекалиями стекали прямо в водохранилище, заверили очевидцы. 

