14 августа 2025

Челябинский губернатор Текслер назначил нового замминистра финансов

Галина Руденко назначена замминистра
Галина Руденко назначена замминистра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового заместителя министра финансов региона. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Назначить Руденко Галину Петровну заместителем министра финансов Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента подписания», — сказано в документе.

Руденко 55 лет. В 1995 году окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В минфине работает 21 год. С 2004 по 2016 года — заместитель начальника, затем начальник отдела правового обеспечения бюджетного планирования юридического управления. С 2016 года возглавляла юридическое управление минфина.

По информации URA.RU, Галина Руденко будет курировать юридические вопросы и финконтроль (бывшее ГКУ). Главное контрольное управление региона было ликвидировано в марте, его полномочия передали минфину. Повышение Руденко связано с расширением функций министерства.

