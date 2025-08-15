15 августа 2025

ВСУ атаковали дом в Курской области на фоне встречи Путина и Трампа

ВСУ в Курсе атаковали дом и здание детской поликлиники
ВСУ в Курсе атаковали дом и здание детской поликлиники Фото:

В результате обстрела ВСУ в Курске 15 августа в многоэтажном жилом доме с первого по девятый этаж были выбиты окна. Атака происходит на фоне грядущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказали в пресс-службе Молодежки Народного фронта.

"В жилом доме с первого по девятый этаж выбило окна, повреждены балконы и фасад здания. Добровольцы убирают в квартирах значительный объем обгоревших вещей, мебели и строительного мусора", — сообщили в пресс-службе. Слова передает ТАСС. Данные события происходят в рамках встречи лидеров РФ и США.

В результате происшествия пострадало также здание детской поликлиники, куда прибыли волонтеры для оказания помощи. Все стекла оказались выбиты, а на прилегающей территории и внутри учреждения представители Молодежка занимались уборкой осколков. Как уточнила главный врач Курской городской больницы №6 Светлана Бабичева, инцидент произошел ночью, поэтому в помещении не было ни посетителей, ни сотрудников, что позволило избежать пострадавших. Медицинское оборудование не получило повреждений. Благодаря волонтерам, на территории удалось провести основную уборку мусора. С понедельника поликлиника возобновит работу в штатном режиме.

Днем 15 августа стало известно, что украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Тогда было уничтожено 11 БПЛА самолетного типа. Позже стало известно о новой атаке. Тогда российские ПВО сбили еще семь беспилотников, рассказали в Минобороны.

Также стало известно, что в Белгороде сдетонировал дрон ВСУ рядом с многоквартирным домом. В результате осколочное ранение ноги получила мирная жительница. А в селе Безымено Грайворонского округа БПЛА ударил по предприятию, пострадал мужчина. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Позже он добавил, что украинские атаки на Белгород продолжаются уже третьи сутки.

