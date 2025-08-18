Квартал «Голос 1736» в центре Челябинска, создававшийся по концепции Артемия Лебедева, станет ЖК бизнес-класса. Застройщик актуализировал проект в части внешнего облика и в части наполнения. Завершить строительство планируется в 2028 году, сообщили в пресс-службе застройщика «Группа Голос».
«В основу проекта „Голос 1736“ действительно легла концепция Артемия Лебедева, но она была создана в 2020 году, а с тех пор многое в отрасли и трендах изменилось. Поэтому мы актуализировали её и в части внешнего облика, и в части наполнения. Сейчас завершается разработка проекта», — сообщили в пресс-службе застройщика.
Как отметили в пресс-службе застройщика, «Группа Голос» возведёт жилой дом высотой в 22 этажа по монолитно-каркасной технологии с подземным и наземным паркингом. На первом этаже разместятся коммерческие помещения. Продажи планируется запустить до конца года. А точную дату передачи ключей девелопер сможет назвать после старта продаж.
Сейчас в историческом центре Челябинска строят квартал по проекту Артемия Лебедева. Чтобы возвести новый многоквартирный дом с эксплуатируемой крышей, застройщик запрашивает у властей отклонение от предельных параметров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 11 августа по 8 сентября 2025 года.
Застройщик «Голос. Квартал 1736» планирует возвести многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземно-надземной автостоянкой от 105 до 129 машино-мест с эксплуатируемой кровлей под благоустройство. Площадь участка под застройку — 4 280 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 30 млн 306 тысяч рублей.
Готовить стройплощадку и проводить археологические работы на территории будущей застройки девелопер начал еще в ноябре 2024 года. При этом в пресс-службе застройщика сообщали о том, что одновременно продолжается разработка проекта в основу которого легла концепция Артемия Лебедева. Застройщик планировал ее актуализировать, поскольку она была создана в 2020 году, а с тех пор многое в отрасли и трендах изменилось. К концу 2024 года уже были снесены некоторые павильоны бывшего рынка, проводились земляные работы, шла подготовка к первой очереди строительства.
