Пермяки не могут купить билеты в ТЮЗ по Пушкинской карте

Купить билеты по Пушкинской карте в Пермский театр юного зрителя оказалось невозможным. Проблему подтвердили в самом театре, объяснив, что сейчас идет процесс перерегистрации в программе.
«Просим проявить терпение, мы проходим перерегистрацию в программе Пушкинская карта, надеемся, что в ближайшее время все заработает», — сообщили в ТЮЗе. В театре напоминают, что билеты на спектакли можно забронировать онлайн.
Новый, 62-й театральный сезон, ТЮЗ открывает 2 сентября премьерой спектакля «Братья свободы» (12+) по советской повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». В октябре труппа покажет новую постановку «Каштанка», а в декабре новинкой станет сказка «Царевна-Лягушка».
