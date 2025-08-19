Пермяки не могут купить билеты в ТЮЗ по Пушкинской карте

ТЮЗ решает проблемы с Пушкинской картой
ТЮЗ решает проблемы с Пушкинской картой

Купить билеты по Пушкинской карте в Пермский театр юного зрителя оказалось невозможным. Проблему подтвердили в самом театре, объяснив, что сейчас идет процесс перерегистрации в программе.

«Просим проявить терпение, мы проходим перерегистрацию в программе Пушкинская карта, надеемся, что в ближайшее время все заработает», — сообщили в ТЮЗе. В театре напоминают, что билеты на спектакли можно забронировать онлайн

Новый, 62-й театральный сезон, ТЮЗ открывает 2 сентября премьерой спектакля «Братья свободы» (12+) по советской повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». В октябре труппа покажет новую постановку «Каштанка», а в декабре новинкой станет сказка «Царевна-Лягушка».

