В Санкт-Петербурге устроили ажиотаж вокруг выступления пермского балета

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» сегодня вечером выступает в Санкт-Петербурге на фестивале современного танца Open Look. Билеты раскуплены полностью на обе постановки пермяков.
«Уважаемый зритель! На данное мероприятие все билеты проданы», — показывается сообщение на сайте фестиваля при попытке приобрести билеты. При этом на показы других коллективов в рамках фестиваля места еще есть.
Театр «Балет Евгения Панфилова» показывает сегодня на сцене в Санкт-Петербурге два спектакля. Это «Тысячелетие пути» (12+) в хореографии Виктории Арчаи и «Восемь русских песен» (12+) в хореографии Евгения Панфилова.
Open Look — старейший в России Международный фестиваль современного танца, основанный в 1999 году. Ежегодно он представляет тенденции в современном танце и смежных дисциплинах — перформансе, кинотанце, мультимедиа.
