В центре Перми иномарка сбила двух девочек. Видео

На место аварии оперативно прибыли правоохранители
На место аварии оперативно прибыли правоохранители

В центре Перми кроссовер сбил двух девочек на пешеходном переходе. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«На перекрестке улиц Окулова и Попова белый кроссовер сбил двух девочек. Полицейские отреагировали моментально. Они подняли иномарку, чтобы достать одну из девочек», — написал автор видеозаписи.

О состоянии пострадавших пока не сообщается. URA.RU направило запросы в пресс-службы Госавтоинспекции Перми и краевого минздрава. Ответы ожидаются.

