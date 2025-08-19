На место аварии оперативно прибыли правоохранители
В центре Перми кроссовер сбил двух девочек на пешеходном переходе. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».
«На перекрестке улиц Окулова и Попова белый кроссовер сбил двух девочек. Полицейские отреагировали моментально. Они подняли иномарку, чтобы достать одну из девочек», — написал автор видеозаписи.
О состоянии пострадавших пока не сообщается. URA.RU направило запросы в пресс-службы Госавтоинспекции Перми и краевого минздрава. Ответы ожидаются.
