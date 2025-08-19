Пермяков предупредили о мощнейшем ливне с градом

ЦГМС: в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
Помимо осадков синоптики обещают усиление ветра до 20-25 метров в секунду
Помимо осадков синоптики обещают усиление ветра до 20-25 метров в секунду

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. В вечерние часы 19 августа и в ночное время 20 августа ожидаются неблагоприятные погодные явления. На отдельных территориях Пермского края пройдут сильные ливни, крупный град, а также шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. 

«В связи с прогнозируемыми опасными погодными условиями возможны обрывы ЛЭП, аварийные ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. А также возникновение заторов на дорогах и увеличение числа ДТП», — предупреждают в региональном МЧС. 

Ранее метеоролог Пермского Политеха Максим Симакин рассказал URA.RU о вероятности возникновения в Прикамье нового вихря. Поскольку в районе Казани 19 августа сформировался новый атмосферный вихрь, который смещается на северо-восток, он уже сегодня пересечет Пермский край. В течение дня под влиянием фронта окклюзии, который образуется при столкновении холодных и теплых воздушных масс, в регионе ожидаются дожди и грозы.

