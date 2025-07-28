Губернатор ХМАО переводит правительство на работу в мессенджер MAX

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил перевести рабочие чаты чиновников окружного правительства в российский мессенджер MAX. Это нужно сделать до 15 августа.
«Поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций произвести подключение к национальному мессенджеру до 30 июля, перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер до 15 августа», — сообщил глава региона в telegram-канале. Он напомнил, что по предложению Министерства просвещения РФ Югра вошла в число регионов-пилотов и работает над внедрением MAX в школах и детсадах региона.
Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Независимая платформа обеспечит цифровую безопасность и объединит в одном приложении все сервисы государственных услуг.
Ранее URA.RU сообщало, что переход на Max будет происходить поэтапно и полностью завершится к ноябрю 2025 года. В первую очередь на новую платформу перейдут сотрудники министерств образования и управления образованием, затем — работники школ, детских садов и заведений среднего профобразования и только после — родители и ученики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!