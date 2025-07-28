28 июля 2025

Губернатор ХМАО переводит правительство на работу в мессенджер MAX

© Служба новостей «URA.RU»
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Югра в числе регионов-пилотов работает над внедрением MAX
Югра в числе регионов-пилотов работает над внедрением MAX Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил перевести рабочие чаты чиновников окружного правительства в российский мессенджер MAX. Это нужно сделать до 15 августа.

«Поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций произвести подключение к национальному мессенджеру до 30 июля, перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер до 15 августа», — сообщил глава региона в telegram-канале. Он напомнил, что по предложению Министерства просвещения РФ Югра вошла в число регионов-пилотов и работает над внедрением MAX в школах и детсадах региона.

Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Независимая платформа обеспечит цифровую безопасность и объединит в одном приложении все сервисы государственных услуг.

Ранее URA.RU сообщало, что переход на Max будет происходить поэтапно и полностью завершится к ноябрю 2025 года. В первую очередь на новую платформу перейдут сотрудники министерств образования и управления образованием, затем — работники школ, детских садов и заведений среднего профобразования и только после — родители и ученики.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил перевести рабочие чаты чиновников окружного правительства в российский мессенджер MAX. Это нужно сделать до 15 августа. «Поручил руководителям департаментов, муниципалитетов и подведомственных организаций произвести подключение к национальному мессенджеру до 30 июля, перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер до 15 августа», — сообщил глава региона в telegram-канале. Он напомнил, что по предложению Министерства просвещения РФ Югра вошла в число регионов-пилотов и работает над внедрением MAX в школах и детсадах региона. Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Независимая платформа обеспечит цифровую безопасность и объединит в одном приложении все сервисы государственных услуг. Ранее URA.RU сообщало, что переход на Max будет происходить поэтапно и полностью завершится к ноябрю 2025 года. В первую очередь на новую платформу перейдут сотрудники министерств образования и управления образованием, затем — работники школ, детских садов и заведений среднего профобразования и только после — родители и ученики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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