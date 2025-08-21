Кириенко раскрыл, как Путин утвердил создание «Росатома» вопреки советам юристов

Кириенко: Путин не послушал юристов и подписал закон о создании «Росатома»
Кириенко назвал людей главным достижение атомной отрасли
Кириенко назвал людей главным достижение атомной отрасли

Президент России Владимир Путин в 2007 году подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», несмотря на возражения ведущих юристов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко.

«Очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: „Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна“, и подписал закон», — сообщил Кириенко на концерте в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде. Его слова приводит деловое издание «Взгляд».

Он добавил, что главным достижением отрасли остаются люди, которые продолжают развивать науку и строить атомные станции. Кириенко также отметил вклад ученых и разведчиков, благодаря которым была заложена основа успеха российского атома.

Ранее Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с 80-летием российской атомной отрасли, отметив, что создание «ядерного щита» стало основой национальной безопасности и технологического прогресса. Он подчеркнул, что Россия по праву гордится именами основателей ядерного проекта и поколениями ученых и инженеров, которые строили научно-промышленный комплекс страны.

