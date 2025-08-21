В Челябинске на неопределенный срок ограничат проезд на популярном перекрестке в центре

В Челябинске на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных ограничат движение
В Челябинске продолжается ремонт трамвайных путей
В Челябинске продолжается ремонт трамвайных путей Фото:

В Челябинске с 23 августа ограничат движение для транспорта на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». 

«Стартует третий этап капремонта трамвайных путей по Кирова. 23 августа с 9 часов движение автотранспорта через трамвайные пути на пересечении Кирова и Братьев Кашириных будет ограничено до окончания работ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом ограничений. 

В Челябинске ранее в ночь на 27 июня закрыли движение трамваев по Кирова для проведения ремонта от проспекта Победы до Труда. Общественный транспорт временно следовал по измененным маршрутам. 

