В Италии перестают чувствовать влияние Европы

Экс-премьер Италии Драги: Евросоюз утратил геополитический вес
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявили в Италии
Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявили в Италии Фото:

Евросоюз утратил влияние в мировой политике и торговле после прихода Дональда Трампа к власти в США,. Об этом сообщил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.

"В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", — передает слова политика Corriere della Sera.

Драги отметил, что ключевым моментом стал возврат Трампа в Белый дом. После этого союзникам из Европы пришлось мириться с новыми торговыми пошлинами со стороны США и увеличивать военные расходы. По словам итальянского экс-премьера, такие меры были предприняты под давлением Вашингтона и не всегда отражали интересы самого Евросоюза.

Кроме того, Драги обратил внимание на низкую роль ЕС в решении международных кризисов последних лет. В частности, он указал на второстепенную позицию блока в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на отсутствие самостоятельной политики Евросоюза в вопросах ближневосточных конфликтов и ситуации вокруг ядерных объектов Ирана.

Ранее издание Strategic Culture сообщило, что визит европейских лидеров в Белый дом, где состоялась их встреча с президентом США Дональдом Трампом, завершился для представителей Евросоюза унизительно. По словам журналистов, достаточно было одной фотографии, чтобы навсегда увековечить полное поражение европейской политической элиты в 2025 году, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз утратил влияние в мировой политике и торговле после прихода Дональда Трампа к власти в США,. Об этом сообщил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги. "В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась", — передает слова политика Corriere della Sera. Драги отметил, что ключевым моментом стал возврат Трампа в Белый дом. После этого союзникам из Европы пришлось мириться с новыми торговыми пошлинами со стороны США и увеличивать военные расходы. По словам итальянского экс-премьера, такие меры были предприняты под давлением Вашингтона и не всегда отражали интересы самого Евросоюза. Кроме того, Драги обратил внимание на низкую роль ЕС в решении международных кризисов последних лет. В частности, он указал на второстепенную позицию блока в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на отсутствие самостоятельной политики Евросоюза в вопросах ближневосточных конфликтов и ситуации вокруг ядерных объектов Ирана. Ранее издание Strategic Culture сообщило, что визит европейских лидеров в Белый дом, где состоялась их встреча с президентом США Дональдом Трампом, завершился для представителей Евросоюза унизительно. По словам журналистов, достаточно было одной фотографии, чтобы навсегда увековечить полное поражение европейской политической элиты в 2025 году, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...