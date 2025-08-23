Почему российские дороги не подходят для беспилотных авто

Беспилотные автомобили могут появиться на платных трассах России в ближайшие годы. Однако для них необходимы отдельные дороги. Об этом сообщил аналитик транспортной отрасли Дмитрий Адамидов. По его словам, технологии автономного управления автомобилями значительно продвинулись вперед.
«Сейчас многие платные трассы недозагружены. Если пустить по ним беспилотные фуры, это не только повысит их рентабельность, но и снизит стоимость перевозок — так как зарплату водителям платить не придется», — сказал Адамидов в беседе с радио Sputnik. Однако эксперт отметил, что для массового внедрения таких технологий потребуется создание отдельных дорожных полос и корректировка законодательства.
Адамидов подчеркнул, что до выхода беспилотных автомобилей на городские улицы предстоит решить ряд правовых вопросов. В частности, необходимо заранее проработать все возможные спорные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах с участием беспилотного транспорта. По мнению аналитика, в ближайшее время следует ожидать изменений в правилах дорожного движения, что позволит адаптировать их к новым условиям эксплуатации транспорта без водителя.
Ранее вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов разъяснил, какие действия следует предпринять автовладельцам перед продолжительными автомобильными поездками, передает 360.ru. По словам эксперта, полностью исключить вероятность возникновения технических неисправностей в пути невозможно, однако существуют универсальные профилактические меры, способные значительно снизить связанные с этим риски. Так, водителю следует уделять внимание стандартным аспектам технического обслуживания, таким как своевременная проверка и замена моторного масла.
