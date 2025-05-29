Путин сделал подарок матери десяти детей из Екатеринбурга. Фото

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Путин познакомился с многодетной семьей из Екатеринбурга
Путин познакомился с многодетной семьей из Екатеринбурга Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием мать десяти детей Евгению Родионовну из Екатеринбурга в ходе онлайн-встречи с многодетными семьями. В честь юбилея глава государства подарил Евгении, удостоенной почетным званием «Мать-героиня», путевку на Красную Поляну в Сочи.

На вопрос президента, где бы семья хотела отдохнуть, Родионовна ответила: «Уже 13 лет мы ездим на озера, собираемся большими семьями и поем песни у костра. Сейчас хочется куда-то подальше, на Красную Поляну».

Путин принял пожелание многодетной матери. «Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей», — подытожил лидер страны по видеосвязи, трансляцию которой вели на Rutube.

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Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием мать десяти детей Евгению Родионовну из Екатеринбурга в ходе онлайн-встречи с многодетными семьями. В честь юбилея глава государства подарил Евгении, удостоенной почетным званием «Мать-героиня», путевку на Красную Поляну в Сочи. На вопрос президента, где бы семья хотела отдохнуть, Родионовна ответила: «Уже 13 лет мы ездим на озера, собираемся большими семьями и поем песни у костра. Сейчас хочется куда-то подальше, на Красную Поляну». Путин принял пожелание многодетной матери. «Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей», — подытожил лидер страны по видеосвязи, трансляцию которой вели на Rutube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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