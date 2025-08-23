23 августа 2025

Бастрыкин поручил разобраться с обманом жительниц Москвы и Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СКР поручил изучить дело о долгах и обмане москвичек и пермячек
Глава СКР поручил изучить дело о долгах и обмане москвичек и пермячек Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования мошенничества в отношении жительниц Москвы и Пермского края. Женщины передавали крупные суммы денег злоумышленнику, взяв кредиты. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.

«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам мошенничества в отношении жительниц Москвы и Пермского края. Информация о преступлениях прозвучала в эфире федерального телеканала, где сообщалось о действиях злоумышленника, который вводил женщин в заблуждение и получал от них крупные суммы денег, взятые в долг или кредит. До настоящего времени мужчина не привлечен к ответственности», — рассказали в ведомстве.

Следственные органы СК России по Москве и Пермскому краю организовали процессуальные проверки. Бастрыкин поручил руководителям главных следственных управлений по Москве и Пермскому краю представить доклад о ходе проверок и доводах, изложенных в телесюжете. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования мошенничества в отношении жительниц Москвы и Пермского края. Женщины передавали крупные суммы денег злоумышленнику, взяв кредиты. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. «Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам мошенничества в отношении жительниц Москвы и Пермского края. Информация о преступлениях прозвучала в эфире федерального телеканала, где сообщалось о действиях злоумышленника, который вводил женщин в заблуждение и получал от них крупные суммы денег, взятые в долг или кредит. До настоящего времени мужчина не привлечен к ответственности», — рассказали в ведомстве. Следственные органы СК России по Москве и Пермскому краю организовали процессуальные проверки. Бастрыкин поручил руководителям главных следственных управлений по Москве и Пермскому краю представить доклад о ходе проверок и доводах, изложенных в телесюжете. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...