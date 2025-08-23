Бастрыкин поручил разобраться с обманом жительниц Москвы и Прикамья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования мошенничества в отношении жительниц Москвы и Пермского края. Женщины передавали крупные суммы денег злоумышленнику, взяв кредиты. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам мошенничества в отношении жительниц Москвы и Пермского края. Информация о преступлениях прозвучала в эфире федерального телеканала, где сообщалось о действиях злоумышленника, который вводил женщин в заблуждение и получал от них крупные суммы денег, взятые в долг или кредит. До настоящего времени мужчина не привлечен к ответственности», — рассказали в ведомстве.
Следственные органы СК России по Москве и Пермскому краю организовали процессуальные проверки. Бастрыкин поручил руководителям главных следственных управлений по Москве и Пермскому краю представить доклад о ходе проверок и доводах, изложенных в телесюжете. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
